خليفة بن محمد: الإمارات تفاخر بصون إرثها الحضاري

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن الإمارات العربية المتحدة تتباهى بإرثها الحضاري، مشيداً بالجهود المؤسسية في المحافظة على التراث الوطني ومواقع التراث الإنساني، منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان في إطار الاحتفال بيوم التراث العالمي: إن الجهود والبرامج والمشاريع التي تتبناها مؤسسات الوطن في مجال العناية بالتراث، وإحياء وحماية الهوية الوطنية والثقافية على الصعيد المحلي والدولي، تجسّد التراث الأصيل للشعب الإماراتي، وعاداته منذ القدم لصون وحفظ أجيال اليوم وتوريثه للمستقبل.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره للقيادة الرشيدة التي تعنى بالتراث الحضاري بكافة جوانبه باعتباره جزءاً من الهوية التاريخية للإمارات، لافتاً إلى أن قيادة الدولة بسعيها الدائم لإطلاق المبادرات الثقافية تقدّم مساراً من المسارات المهمة لتحقيق المواطنة الصالحة، التي تأتي من معرفة تاريخ الوطن وإنجازاته ومكتسبات الوحدة الوطنية.