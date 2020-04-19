استمرار استقبال طلبات «حقوق النشر 2020»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكّدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي استمرارها في استقبال الطلبات لبرنامج «أضواء على حقوق النشر 2020»، والذي يتزامن عادة مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب رغم التأجيل الذي طال المعرض، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

يأتي قرار دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم الناشرين وخصوصاً في ظلّ الظروف الراهنة، حيث يتيح البرنامج للعارضين المسجّلين شراء حقوق الترجمة أو إبرام اتّفاقية التحويل إلى كتاب صوتي أو كتاب إلكتروني، مع العارضين أو الزوار التجاريين المسجّلين الذي كانوا عازمين على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020.

وفي هذا الإطار عدّ المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن «المضيّ قُدُماً ببرنامج أضواء على حقوق النشر يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب لدعم الناشرين في ظلّ الظروف الراهنة، حيث تشهد القطاعات الاقتصادية حول العالم تحدّيات كبيرة ولعل أبرزها التحديات التي تواجه القطاع الثقافي».

وأضاف: «إن الدائرة عازمة على دعم الناشرين والكتّاب والمترجمين، وكل أولئك الذين يلهموننا بالكلمة».

ويستمرّ فريق عمل البرنامج في تلقي طلبات التقديم إلى «برنامج أضواء على حقوق النشر» بفئاته الثلاث حتى 15 مايو 2020. وسينظر في الطلبات عقب ذلك من قبل لجنة مختصّة.