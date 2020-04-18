فيديو.. إصابة حفيد الفنان الإماراتي بلال عبدالله بفيروس كورونا

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نشر الفنان الإماراتي بلال عبدالله عبر حسابه في "إنستغرام" خبر إصابة حفيده "عبيد" الذي يبلغ من العمر 4 أعوام بفيروس كورونا، طالباً من جمهوره الدعاء لحفيده الصغير بالشفاء العاجل.

وتواصلت معه "البيان" فورًا للاطمئنان على حالة وصحة حفيده، وقال لـ البيان : " توجه والدا الطفل لأحد المستشفيات إثر مراجعة طبية، واصطحبا الصغير معهما حيث التقط العدوى هناك، لتظهر عليه بعد ذلك أعراض صحية ثبتت بعد إجراء الفحوصات إصابة عبيد بفيروس كورونا. وسيتم أخذه للحجر الصحي غدا الأحد في أحد مستشفيات إمارة دبي".

وأضاف : "يتحتم على أولياء الأمور عموما ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، كالحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، وهذه أيضا توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى جعل الاهتمام بالإنسان على رأس أولوياتها لحمايته وتجنيبه جميع أشكال المخاطر"، مؤكدًا اتباع التعليمات والتوصيات التي تعتبر واجبا وطنيا، لمساندة جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وعلى الجميع مواطنين ومقيمين التحلي بروح المسؤولية لمنع انتشار الوباء في البلاد، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. كما لفت الفنان بلال عبدالله إلى أنه خلال لقاء جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم التأكيد من خلاله على اتخاذ كل ما يلزم لضمان صحة وسلامة الناس، وأن "كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

نشر الفنان بلال عبدالله مقطع فيديو لحفيده عبيد مرفقاً بدعوة من قلب الجد الحنون إلى الله،عز وجل،أن يشفيه ويعافيه من هذا الابتلاء كورونا.ونحن ندعو الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.وأن يظل صوت الحفيد الغالي عبيد ملء سمعه وبصره@bilalss2#خلك_في_البيت #StayHome#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IjQXlBbfug — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٨ أبريل ٢٠٢٠