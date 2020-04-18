أميرة سويدية تنضم لطاقم طبي لمجابهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

انضمت الأميرة صوفيا هيلكفيست؛ دوقة فارملاند وزوجة أمير السويد كارل فيليب تنضم للطاقم الطبي في أحد مستشفيات السويد بعد حصولها على دورة طبية لمدة 3 أيام في ستوكهولم للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا، بحسب (ndtv).

وأصبحت الأميرة قادرة الآن على تقديم الرعاية الصحية والمساعدة في مكافحة وباء كورونا، الذي أصاب 11927 في السويد وقتل 1203 حتى الآن.

يذكر أن الأميرة صوفيا؛ عارضة الأزياء السابقة، أصبحت جزءا من العائلة المالكة السويدية العام 2015 عندما تزوجت الأمير كارل فيليب وهو ابن الملك كارل غوستاف، ولديها طفلان هما الأمير الكساندر، والأمير غابريل، وكلاهما في عمر السنتين.

وقبل زواجها من الأمير كارل، كانت صوفيا تتمتع بحياة مهنية ناجحة كعارضة أزياء مشهورة، كما أنها كانت نجمة تلفزيون الواقع في نسخته السويدية التي يطلق عليها «بردايس هوتل».