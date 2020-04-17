طبيب يصف أغرب علاج لمصابين بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

قصة بالكاد يمكن تصديقها، طبيب تخدير يصف مشروب شويبس الغازي لبعض المصابين بضيق التنفس جراء كوفيد- 19.

القصة من بلجيكا، نقلتها جريدة "لوكانار أونشيني" المختصة في الكاريكاتير والسخرية، لكنها حقيقية وليست من نسج كاتب المقال.

طبيب علق على ما نقلته الصحيفة على تويتر بالقول "قد يبعث ذلك على الضحك لكنها مأساة بأتم معنى الكلمة.. أين هو القسم الذي أديناه في بداية الأمر؟".

في عيادة فيها حوالي ثلاثين سريرًا مخصصا للمصابين بفيروس كورونا المستجد، (6 منها للعناية المركزة) وصف الدكتور محمد سقالي المختص في التخدير لمرضاه الذين من المفروض أن يتلقوا من 2 إلى 6 لترات من الأكسجين في الدقيقة، قارورة مشروب شويبس سعة 33 سنتيلتر.

لماذا؟

في إجابته لصحفي جريدة "لوكانار أونشيني" قال الدكتور سقالي "لدينا احتياطيات قليلة من "البلاكينيل"، لذلك أقوم بحجزها للحالات الخطيرة أو المعقدة، مثل كبار السن ومرضى السكر والسمنة.

ثم تابع بجرأة "بدلا من ذلك، بالنسبة للحالات البسيطة، فإن شويبس يعمل بشكل جيد للغاية"

لكن لماذا شويبس؟

يقول الطبيب إن المشروب يتوفر على مادة الكلوروكين التي كانت تستخدم قديما في علاج الملاريا.

أطباء علقوا على ذلك بالقول إن سقالي ارتكب "انحرافا خطيرا" في مهنة الطب. لكن مدير العيادة دافع عن طبيبه بالقول "لا يوجد شيء غير عادي! إنه ليس علاجًا، إنه شيء إضافي، المشكلة في كون الأمر غير مألوف فقط".