باحثون أمريكيون: التباعد الاجتماعي ضروري حتى 2022

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مجموعة من الباحثين الأمريكيين إن التباعد الاجتماعي ربما يكون ضروريا حتى العام 2022 في المعركة ضد فيروس كورونا المستجدّ.

وقد نشرت المجموعة بكلية هارفارد للصحة العامة نتائج تحليلاتها على مجلة سايانس.

وكانت المجموعة قد قامت بمحاكاة لسيناريو الإصابات بعدوى فيروس كورونا على مدى السنوات الخمس القادمة، واستخدمت بيانات عن الأوبئة المتعلقة بنزلات البرد التي يسببها ما عرف في السابق بفيروس كورونا.

ويقول الباحثون إن تدابير التباعد الاجتماعي الحالية قد تساعد على الحفاظ على أعداد المرضى ذوي الحالات الخطيرة أدنى من المعدل الأقصى الذي يمكن أن تتحمله المستشفيات، بحسب "اليابان بالعربي".