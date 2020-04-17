حيوانات تعيش العزلة الذاتية غريزياً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يطلعنا الخبراء أنه في الوقت الذي تفرض جائحة «كورونا» على ملايين البشر الانعزال ذاتياً، والتقيد بقواعد التباعد الجسدي، تهيم على وجه الأرض مخلوقات عدة، تمارس العزلة الذاتية غريزياً، وتمتاز بسلوك يفرض التباعد الاجتماعي، وذلك خلافاً للبشر المعروفين بأنهم اجتماعيون بطباعهم، إذ لا يمر يوم من دون شكل من أشكال التفاعل، سواء في العمل أو المنزل، وهذا ما يجعلهم أكثر اعتماداً على الاتصالات الرقمية في سبيل التواصل مع العالم الأوسع نطاقاً.

أخيراً، قام الصندوق العالمي للحيوانات البرية، بتجميع لائحة بأنواع تلك الحيوانات، في محاولة لمعرفة أنواع تلك الحيوانات التي يجعلها سلوكها الاجتماعي خبيرة في العزلة الذاتية.

ضمت اللائحة ثمانية أنواع من الثدييات تجوب الأرض ومخلوقات تسبح في المحيطات، وتلك الحيوانات كما تبين تختار العيش وحيدة، باستثناء ممارسة نشاطات أساسية، مثل التزاوج أو تناول الطعام أو تربية الصغار. وقد نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية نبذة عن سلوك تلك الأنواع.

8 أنــواع

01 السلاحف البحرية التي تفضل التفاعل أو اللقاء مع سلحفاة واحدة أخرى لفترة قصيرة للتزاوج والتعشيش، ثم تترك بيضها ليفقس، وتنطلق صغارها من تلقاء نفسها في رحلة طويلة بمفردها في المحيطات، وتبقى وحدها سنوات عدة.

02 الحوت الأزرق الذي يسبح أحياناً في مجموعات صغيرة، لكنه يبقى معظم الوقت وحده أو مع حوت آخر، وخلال موسم التزاوج، تدعو تلك الحيوانات العملاقة بعضها عن بعد أميال، باستخدام أصوات عالية النغمة.

03 النمور المرقطة الثلجية المفترسة الخجولة تعيش بمفردها، فيما تقوم بدوريات في منطقتها، التي تغطي ما يصل إلى مئات الكيلو مترات المربعة، وعادة ما ترى معاً فقط خلال موسم التزاوج أو عندما تعتني الأم بصغارها.

04 الدببة القطبية لا تمانع في العيش حياة شبه انفرادية. تميل الدببة القطبية مكتملة النمو على أن تكون غير اجتماعية بغض النظر عن بحثها الحثيث عن شريك للتزاوج وتربية الصغار في أواخر الربيع وأوائل الصيف.

05 الجاكوار أو الفهد الأمريكي، يعيش بمفرده في المعظم حتى يحين موسم التزاوج، وعادة ما يفضل الصيد بمفرده ويمكن إيجاده متسلقاً الأشجار لمهاجمة فريسته من فوق. وعلى عكس معظم القطط الكبيرة، فإن الجاكوار يصطاد السمك في الأنهر والبرك بمفرده.

06 الأورنغوتان أو إنسان الغاب: الأورنغوتان يعيش بشكل شبه انفرادي في البرية متنقلاً على أغصان الأشجار، أما تداخل المناطق بين الأنثى والذكر فيعني أن الجنسين يلتقيان أثناء التنقل وتناول الطعام. وتسافر الأنثى مع ذريتها التي تعتمد على أمهاتها لمدة سبع سنوات تقريباً.

07 الباندا العملاقة: هو غالباً حيوان منفرد مسالم وماهر في تسلق الأشجار، ويقضي أحياناً 14 ساعة يتغذى على الخيزران. حاسة الشم المتطورة لديه تساعده في العثور على رفيق محتمل في الربيع، أو تفادي الاتصال المباشر مع آخرين. ويحتاج لقضاء وقت مع الشريك خلال موسم التزاوج.

08 خلد الماء: يقضي خلد الماء أيامه في أكل القشريات والنباتات في قاع الأنهار والبحيرات، أو يستريح في حجره. طبيعته الخجولة تفيد أنه سعيد في قضاء حياته منفرداً، وتلك الثدييات التي تضع البيض تلتقي فقط خلال موسم التزاوج.