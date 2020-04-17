100 لوحة في التجول الافتراضي لـ«متاحف الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف أمس، مبادرة التجول الافتراضي في أروقة متحف الشارقة للفنون، موفرة لكافة أفراد المجتمع الإماراتي ومكوناته، ولجميع الأشخاص حول العالم، فرصة الاطلاع على نحو 100 لوحة فنية أبدعتها أيادي نخبة من الفنانين والرسامين المحليين والإقليميين.

وفي إطار سعيها المستمر لدعم وإبراز الفنون القديمة والمعاصرة من خلال متحف الشارقة للفنون الذي ينضوي تحت مظلتها، حرصت هيئة الشارقة للمتاحف على تزويد الزوار، فرصة الجولات الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني:

https://my.matterport.com/show/?m=3J5MwCnjh9Z.

وأكدت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، حرص الهيئة على تعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور، والارتقاء بأدواتها، بهدف توفير اتصال دائم مع الأفراد محلياً وعالمياً وتمكينهم من الاطلاع على الفنون وهم في منازلهم، لتحقيق غايتين مهمتين، تندرج الأولى في سياق مواصلة الارتقاء بثقافة الفن لدى الأفراد، فيما تتعلق الثانية بحرص الهيئة على أمن سلامة الجميع.