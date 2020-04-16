في ثاني حالة بالعالم.. ولادة طفل مصاب بكورونا في بيرو

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

كانت الأم حاملًا للفيروس التاجي، ولكن لم تظهر عليها أي أعراض، والطفل أصيب من والدته عبر المشيمة".

أعلنت السلطات الصحية في بيرو الأربعاء، عن ولادة رضيع مصاب بالفيروس التاجي الجديد الذي حملته والدته، معلنة أنها "الحالة الثانية" من هذا النوع في العالم.

وقال الدكتور الفارو بارداليز لقناة N التلفزيونية: اختبرنا المولود وكانت النتيجة إيجابية، وتم إدخال الأم إلى المستشفى لإجراء عملية قيصرية، قبل أن تخضع هي أيضًا لاختبار سريع لفيروس كوفيد-19 وكانت النتيجة إيجابيةأيضاً".

وأضاف الطبيب: "هذه هي الحالة الأولى على الصعيد الوطني والثانية عالميا لطفل يولد بفيروس كورونا"، من دون تحديد مكان اكتشاف الحالة الأولى.

الأم والطفل في حالة مستقرة

وصرحت منظمة بيرو للضمان الاجتماعي، التي تدير أكثر من 400 مؤسسة طبية في البلاد: كانت الأم حاملًا للفيروس التاجي، ولكن من دون الشعور بأي أعراض، والطفل لوث من قبل والدته من خلال المشيمة".

الطفل، الذي بلغ وزنه 3.16 كجم عند الولادة، وُلد في مستشفى في منطقة سان مارتن (في الوسط)، حيث وُضع في حجر انفرادي مع والدته.

وقال الدّكتور باداليز عبر راديو RPP "كل من الأمّ والطفل في حالة مستقرة".

يذكر أنه منذ ظهور الوباء على أراضيها في 6 مارس، سجلت بيرو ، التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، ما يقرب من 11،500 حالة إصابة بفيروس كورونا تم الإبلاغ، توفي منها أكثر من 250 حالة، بحسب (bfmtv) الفرنسي.