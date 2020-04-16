بقوة القانون.. التسوّق مرة واحدة في الأسبوع بتطوان المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

باشرت السلطات المحلية بإقليم تطوان المغربي، عملية مراقبة الأسواق وختم الرخص الاستثنائية للتنقل الخاصة بعملية التسوق، بتاريخ ولوج الأشخاص للأسواق، كإجراء جديد يهدف للحد من مغادرة المواطنين لمنازلهم، عبر إلزامهم بالتسوق مرة واحدة في الأسبوع، ضمن سلسلة من التدابير التي سطرتها لمحاصرة تفشي وباء كورونا بالمدينة.

وأفادت هسبريس أن "هذا الإجراء يأتي في سياق تنفيذ قرار محلي، ابتدأ تفعيله في سوق سانية الرمل، وعُمم أمس على أسواق القرب بمختلف الأحياء"، مشيرة إلى أن "المواطنين أصبحوا ملزمين بالتسوق من أسواق القرب المتواجدة بمناطق إقامتهم، ويتم الآن ختم الرخص الاستثنائية للتنقل، الخاصة بهم، بتاريخ القيام بعملية التسوق".

وأوضحت هسبريس أنه "على المواطنين التسوق مرة في الأسبوع، وكل مخالف معرض لسحب رخصة التنقل الاستثنائية منه بصفة نهائية"، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو "الحد من مغادرة الناس لمنازلهم، ومحاصرة كل أسباب الاختلاط الاجتماعي، سعيا إلى التحكم في انتشار فيروس "كوفيد-19"".

وفي الوقت الذي تسهر فيه السلطات المحلية على تنفيذ الإجراء الجديد، الرامي إلى الحد من مغادرة الناس لمنازلهم والالتزام بإجراء الحجر الصحي ومنع أسباب الاختلاط الاجتماعي تجنبا لتفشي الوباء، فإن ذلك لم يشمل المراكز التجارية بالمدينة، والتي استعانت بعدد من حراس الأمن الخاص لتنظيم عملية الولوج، ومراقبة توفر الزبائن على رخصة التنقل الاستثنائية.