«رواق الفن» ينظم حلقة نقاشية افتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

يستضيف رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي حلقة نقاشية افتراضية للمرة الأولى، بعنوان «مع تفشي كورونا: ما الذي اختلف اليوم؟»، والتي يشارك فيها الفنان الهندي أمار كانوار، إلى جانب باحثين وعلماء جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى المتخصصين في القطاع الثقافي.

وستعقد الحلقة النقاشية الأربعاء المقبل، حيث ستتطرق إلى آثار أزمة فيروس «كورونا» على الطريقة التي ننظر بها إلى نقاط التواصل والترابط،التي ظهرت في ظل أزمة فيروس «كورونا» ولم تكن في السابق ملموسة في حياتنا اليومية من قبل، إذ ألقت الأزمة الحالية الضوء على كيفية تأثير القرارات، التي يتخذها الأفراد والحكومات على مجتمعاتنا والنظم البيئية، ما يسلط الضوء على الترابط بين المجتمعات.

وسيشارك في الحلقة النقاشية إلى جانب كانوار متحدثون آخرون منهم ألبرتو غاندولفي أستاذ ممارسة الرياضيات في جامعة نيويورك أبوظبي، أياز فرجي مدير مركز الصحة في جامعة نيويورك أبوظبي، وجوانا سيتل أستاذة الفنون المسرحية المشاركة، وجوناثان شانون رئيس برنامج دراسات مفترق الطرق العربية وأستاذ زائر للأنثروبولوجيا. كما سيشارك في النقاش صبيح أحمد، مدير جمعية إشارة للفن، التي افتتحت معرضاً للفنان أمار كانوار هذا العام، وستدير الحلقة النقاشية مايا أليسون، رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمديرة التنفيذية لرواق الفن.