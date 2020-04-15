دار «كلمات» تقدم نصائح لجعل القراءة ممتعة للأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

توجه دار «كلمات»، المتخصّصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ«مجموعة كلمات»، مجموعة من النصائح والخطوات لجعل القراءة عملية ممتعة أثناء وجود الأطفال في المنزل، بما ينعكس على صحتهم النفسية ويقوي الروابط الأسرية والعاطفية بين الطفل ووالديه.

1. اختاروا مكاناً خاصاً في البيت للقراءة

2. اقرأوا الكتاب قبل الجلوس مع طفلكم

3. اجعلوا أطفالكم يختاروا كتبهم

4. ناقشوا غلاف الكتاب قبل قراءته

5. ناقشوا محتوى الكتب مع أطفالكم

6. اجعلوا أطفالكم يرسموا بعد قراءة القصة لهم

7. أعطوا أطفالكم دور راوي القصة