ثقافية أبوظبي" تنظم ورشة النشر العربي - الواقع والمستقبل"

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ورشة عمل إلكترونية افتراضية بعنوان «النشر العربي – الواقع والمستقبل» لمناقشة واقع النشر العربي، والتحديات التي تواجه صناعة النشر، ومستقبل الصناعة والبدائل المطروحة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

حضر الورشة التي أقيمت عبر خاصية الاتصال المرئي، الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومحمد أحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وبشار شبارو أمين عام اتحاد الناشرين العرب، وراشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وجمال الشحي، رئيس دار كتاب مع عدد من الناشرين الإماراتيين والعرب.

افتتح الورشة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بكلمة جاء فيها «نحييكم من أبوظبي، حيث يأتي لقاؤنا هذا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لنتحاور سوياً حول واقع النشر العربي، وآفاقه المستقبلية، بحضور ممثلي اتحاد الناشرين العرب وجمعية الناشرين الإماراتيين وثلة من الناشرين الإماراتيين والعرب المبدعين في مجالهم. كما نتناقش ونتحاور في ما وصل إليه النشر والكتاب العربي، والتحديات القائمة في ظل ظروف الوباء العالمي».

نبذة تعريفية

من جهته، قدم عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نبذة تعريفية عن المشاريع الثقافية التي تتبناها الدائرة خلال الوقت الراهن بالتزامن مع التدابير الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والتي تشجع الجمهور على استغلال أوقاتهم في المطالعة والقراءة.

وتضمنت الجلسة كلمة لمحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، شكر فيها دولة الإمارات ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي التي اخترقت حاجز التباعد وأقامت هذه الندوة الافتراضية للمساهمة في تطوير مهنة تستحق الاهتمام. كما تطرق إلى واقع صناعة النشر ما قبل الأزمة الصحية العالمية الحالية وخلالها، إلى جانب الحديث عن الآفاق المستقبلية المطلوبة للنهوض بهذه الصناعة.

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين في كلمته أنّ قطاع النشر تأثر بالأزمة الصحية العالمية مثلما تأثرت القطاعات الأخرى، ومثل هذا الاجتماع يعد منصة مثالية لبحث سبل إيجاد حلول وبدائل للنهوض بقطاع صناعة النشر، إلى جانب طرح مبادرات لدعم العاملين في هذا القطاع، وبخاصة كما هو متعارف عليه أنّه قد تم مؤخراً وحفاظاً على صحة وسلامة البشر من حول العالم قد تم إيقاف قطاع الطباعة والنشر.

ومن جهته، تقدم جمال الشحي، رئيس دار كتّاب بالشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على تنظيم هذه الندوة الافتراضية في ظل الظروف الصحية العالمية، والتي أثرت بشكل كبير على كافة المجالات. وأشار أنّ المرحلة صعبة لكن أزمة النشر لم تبدأ مع كورونا، بل إنها مستمرة منذ أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، وهذا متعارف عليه من قبل جميع العاملين في قطاع النشر.