قضايا محليّة وعربيّة في قالب كوميدي اجتماعي

تعود المخرجة الإماراتية نجلاء الشحي، إلى شاشة قناة سما دبي من خلال الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني «خوصة بوصة»، ومجموعة من الشخصيات الطريفة بهدف التعريف بتفاصيل حياة العائلة الإماراتية، ومناقشة القضايا التي تهم مواطني دولة الإمارات بشكل خاص والعرب بشكل عام في قالب كوميدي اجتماعي، بعد أن تم توظيف فن الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، كوسيلة وأداة إعلامية لطرح القضايا الفكرية بشكل معاصر، مع التركيز الواضح في هذا الموسم على العائلة والطفل بشكل خاص.

«شغف»

وتطل النجمة الخليجية هدى حسين في المسلسل الدرامي الجديد «شغف» للكاتب علاء حمزة والمخرج محمد القفاص، لتروي بمشاركة حسين المنصور، جاسم النبهان، عبدالله بو شهري، زهرة عرفات، ريم ارحمة، مع أحداث المسلسل الرمضاني الجديد، حول شخصية «دانة» الفنانة التشكيلية التي تصاب بعجز أفقدها التحكم في يدها، حيث تشاء الظروف أن تلتقي شاباً موهوباً بالفطرة تستعين به ليعيد رسم أفكارها والشغف الذي فقدته مع مرور الأيام، من دون أن تعلم أنها تكتب نهايتها بأسلوب وطريقة غير متوقعة، في الوقت الذي يسلط المسلسل الدرامي الجديد الضوء من خلال شخصياته الدرامية المتنوعة، على مجموعة القيم الإنسانية والاجتماعية السائدة في المجتمع، وكذلك الحالات النفسية وأسرار الذات البشرية بكافة تجلياتها.

كوميديا بحرينية

ومع نجوم الكوميديا البحرينية، تدور أحداث المسلسل الكوميدي الجديد، «حكايات ابن الحداد» للكاتب أحمد الكوهجي والمخرج يوسف الكوهجي، في آخر مشاركة فنية للنجم البحريني الراحل علي الغرير إلى جانب خليل الرميثي، جمعان الرويعي، حسن محمد، فاطمة عبدالرحيم، أبرار سبت، حيث تدور الأحداث الكوميدية ضمن أجواء خيالية وحكايات مفترضة هادفة، لمدينة يحكمها والٍ خفيف الظل يتظاهر بالحكمة والقوة أمام شعبه ولكنه ضعيف الشخصية ودائم الاستشارة لزوجته ووزيره الطامع في الوصول إلى كرسي الولاية، كما هو طامع في الزواج من ابنة الملك الوحيدة الممنوعة من الخروج من القصر بسبب رؤيا مشعوذة المدينة التي ادعت أنها ستخطف في ليلة اكتمال القمر.

«قرقاشة»

ولمحبي الأجواء الكوميدية الخفيفة، سيتابع جمهور قناة سما دبي، الموسم الثاني من «قرقاشة» مع لولوة الملا، شيلاء سبت، خالد البريكي، مشعل الشايع، ميس كمر، فرحان العلي، شهاب حاجيه، أمل العميري، والعديد من المواقف الكوميدية التي لا تخلو من روح الفكاهة والرسائل الاجتماعية الهادفة، بعيداً عن نمطية البرامج التقليدية من ناحية توجهها للكبار والأطفال على حد سواء، بطلتها الجدة /‏‏‏‏ الدمية «قرقاشة»، التي تعيش مع ابنها بشار وأبنائه وزوجته إلى جانب الطباخ «برديب»، والببغاء «مسودن».