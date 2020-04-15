شاشات دبي.. تفضيلات الجمهور في الصدارة

في إطار كوميدي مختلف، تطل كل من نيللي كريم وآسر ياسين، في أحداث المسلسل الجديد «بميت وش»، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، مع «ليلى» و«طاهر» اللذين يلتقيان معاً، لتشكيل فريق «احتيال» خماسي، وبعد أن يتنكرا بشخصيات جديدة ويبتكرا في كل حلقة، طرقاً جديدة للاحتيال تبدأ باصطياد الأشخاص من داخل صالات القمار، ليتطور الأمر ويصل إلى رجال الأعمال الفاسدين في مختلف المجالات.

«رقم الحظ 7»

وأما محبو الأعمال الكوميدية الراقية، فموعدهم مع هيا عبد السلام ونجوم مسلسلها الجديد «رقم الحظ 7»، من تأليف مريم نصير، وإخراج مصطفى الرشيد، وحكايات مجموعة من زملاء الدراسة الجامعية، بعد قرار تأسيس شركة مختصة في الدعاية والإعلان وأخبار المشاهير، حيث تتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية التي يتم من خلالها التعرّف على حياتهم وقصصهم الشخصية التي لا تخلو من بعض المواقف الدرامية التي تحاكي واقع مشاهير «سوشيال ميديا» وأصحاب المشاريع الصغيرة.

«شعبية الكرتون»

ويعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب، إلى تقديم الموسم 14 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية متجددة وحلقات جديدة مع شخصيات «الفريج/‏‏‏‏‏‏‏ الحي الشعبي» من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجددة وشخصياته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة، حيث بدأ عرضه في زمن التقنية ثنائية الأبعاد لينتقل بعدها إلى التقنية ثلاثية الأبعاد 3D والتقنية عالية الجودة HD، مواكباً بذلك التطور التقني وفنيات الصورة، ومقتضيات العرض وفق شاشة عالية الوضوح.

ثراء وتميز

وجدير بالذكر هنا أنه تحقق شاشات تلفزيون دبي، نجاحاً باهراً مع عودة نجمات الدراما المصرية نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر إلى الشاشة الفضية من خلال العرض الأول للمسلسل الدرامي «سكر زيادة»، للمؤلف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، ومجموعة من ضيوف الشرف، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد الذي تم تصويره مشاهده الرئيسة بين دبي والقاهرة وبيروت، حول أربع سيدات مسنات، يقمن في فيلا واحدة، ولكل واحدة منهن ميولها وتجمعهن الصداقة والألفة .

وتأتي هذه النجاحات لشاشات تلفزيون دبي في ظل ما يشهده من تجديد وتنويع، طوال مواسمه، حيث يستقطب أهم الأعمال والنجوم ويقدم وجبات ترفيه ومتعة وتسلية نوعية لأفراد الجمهور، تمدهم بما هو نوعي وفريد وغني بالمعرفة والقيمة.

التعاون مع يسرا

قالت سارة الجرمن، يأتي التعاون الفني الجديد مع النجمة المصرية «يسرا» وإطلالاتها المتجددة عبر شاشة تلفزيون دبي في العرض الأول لمسلسل «خيانة عهد»، عن نص لأمين جمال وأحمد عادل سلطان، والمخرج سامح عبدالعزيز، وبمشاركة كل من النجوم، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد حول «عهد محمد دهب»، مصممة الأزياء وصاحبة محل شهير لبيع الملابس، والتي تتعرض إلى مجموعة من المشكلات والعقبات في خضم علاقاتها المتشابكة مع الوسط المحيط بها، من دون أن يخطر ببالها ماذا يمكن أن يحدث مع ابنها «هشام» وشقيقتها «فرح» بعد تعرضها لعمليات سرقة وابتزاز من جهات عدة.

في الوقت الذي تعود نجمات الدراما المصرية نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر إلى الشاشة الفضية من خلال العرض الأول للمسلسل الدرامي «سكر زيادة»، للمؤلف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، ومجموعة من ضيوف الشرف، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد الذي تم تصويره مشاهده الرئيسة بين دبي والقاهرة وبيروت، حول أربع سيدات مسنات، يقمن في فيلا واحدة، ولكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، ولكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة، حيث تدور أحداث كل حلقة في إطار درامي وكوميدي مختلف.