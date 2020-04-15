المصدر: (دبي - البيان)

أكدت سارة الجرمن، مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون، مديرة تلفزيون دبي، أن تلفزيون دبي أعد دورة درامية وبرامجية استثنائية، من خلال إنتاجات درامية خاصة من مصر والكويت، ما يؤكد أن صناعة الدراما العربية تتقدم صوب التميز والانفراد من خلال إنتاج المشاريع الضخمة الغنية بالنجوم والوجوه الجديدة، في الوقت الذي ستكون دورة شهر رمضان 2020 على شاشة تلفزيون دبي علامة فارقة للمشاهد العربي، من خلال تقديم مشاريع درامية متميزة لأهم الإنتاجات الخليجية والعربية، والبرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشة تلفزيون دبي كاختيار أول للمشاهد العربي وتأكيداً على دوره الريادي بأهمية المشاركة مع الجمهور في اختيار ما هو جديد في عالم صناعة التلفزيون.

وحول المنافسة بين تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وبقية المؤسسات الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة، قالت الجرمن، إنه إن لم تكن هناك منافسة فلن تكون لدينا شاشة متميزة، كما أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية تعمل في إطار تكاملي كما هو الحال بالنسبة لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة، الذي يقوم بإنتاج برامجه وفق رؤية استراتيجية متكاملة، بعد أن استطاع استقطاب أهم الأسماء والإنتاجات الإعلامية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، متمنية لجميع المشاهدين العرب الاستمتاع بالمسلسلات والبرامج الخاصة بشهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون دبي، التي حشدت نجوم الدراما الخليجية والعربية لتزيين شاشتها، التي تسعى دائماً إلى تقديم المتميز والأفضل على الدوام.

وبينت سارة الجرمن، أن هذه النجاحات تمثل انعكاساً خلاقاً في تلفزيون دبي، بفضل رؤى العمل النوعية والحرص الكبير على توفير النوعي والمتميز في البرامج والأعمال الدرامية كافة، وذلك ليس فقط في شهر رمضان، وإنما طوال العام.