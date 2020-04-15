تلفزيون دبي و«سما دبي» يفوزان بأهم المسلسلات الإماراتية والخليجية والعربية

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان 2020، والتي تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، وتجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد، والذي فرض على الجمهور المكوث الاضطراري في المنزل، ورفع سقف المنافسة بين القنوات التلفزيونية لتقديم الأفضل من ناحية الشكل والمضمون، تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية هذا العام، لتعكس الحرص على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة في هذا العام، والتي عمل على تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم طالما تمتعوا بالكثير من النجومية والمصداقية، وبما يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل ومع استراتيجية «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة» والتي تهدف في هذا المجال إلى إنتاج الأعمال الدرامية والمسلسلات ذات السوية الفكرية والفنية العالية وتقديم أهم الأعمال الدرامية عبر قنواته المتابعة من كافة شرائح وفئات المجتمعات العربية من دون نسيان الصبغة المحلية والخليجية والعربية التي تعطي الكثير من الخصوصية والتميز للأعمال الدرامية التي تم إنتاجها هذا العام.

علاقة متميزة

وأضاف المنصوري قائلاً، إن الجمهور سيتابع من خلال شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، أهم نجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وذلك بعد أن فاز تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بحقوق عرض أهم المسلسلات الرمضانية لهذا العام ونجح في تقديم باقة متكاملة من الأعمال التي تندرج في إطار دورة درامية وبرامجية شاملة، مضمونها التميز والتفرد، وتعد مفاجأة جميلة تتميز بالإنتاجات الضخمة من الناحية المادية والفكرية، مشيراً في الوقت نفسه إلى سعي «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة» عاماً بعد عام إلى تكريس علاقته المتميزة بنجوم الدراما في الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي، بعد أن أثبت قدرته الدائمة على دعم كل التجارب الدرامية والإنتاجية الجادة التي تقدم رسائل مفيدة للجمهور على امتداد الوطن العربي، وذلك من خلال شراكاته مع العديد من شركات الإنتاج المهمة في الإمارات العربية المتحدة ومراكز الإنتاج في العالم العربي، وبحثه الدائم عن كتاب جدد ودماء جديدة لرفد الساحة الفنية بالأعمال ذات السوية الفنية العالية.

وتوجه المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في نهاية حديثه، بالشكر إلى وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية، والتي تعد شريكاً أساسياً ومهماً في تقييم جميع الأعمال الدرامية والبرامجية التي يحرص «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة» على تقديمها للجمهور، آخذاً بعين الاعتبار الآراء المتعددة التي تعكس البنية الصحيحة التي على أساسها يتم إنتاج هذه المواد التلفزيونية وفق أعلى المعايير التي ترتقي بالذوق الجماهيري العام.

باقة درامية متنوعة وغنية ترتقي بذوق المشاهد

ستقوم شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، خلال شهر رمضان المبارك 2020، بعرض 10 مسلسلات وأعمال درامية وكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، حيث تتضمن باقة متنوعة من الأعمال الدرامية والكوميدية الخليجية والعربية على شاشة تلفزيون دبي 04 مسلسلات وهي:

• «خيانة عهد»، عربي درامي، تأليف: أمين جمال، أحمد عادل سلطان، إخراج: سامح عبدالعزيز، بطولة: يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، هنادي مهنا، خالد سرحان.

• «سكر زيادة»، عربي كوميدي، تأليف: أمين جمال وورشته الدرامية، إخراج: وائل إحسان، بطولة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف.

• «بميت وش»، عربي كوميدي، تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج: كاملة أبو ذكري، بطولة: نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم.

• «رقم الحظ 7»، خليجي كوميدي، تأليف: مريم نصير، إخراج: مصطفى الرشيد، بطولة: هيا عبدالسلام، فؤاد علي، ميثم بدر، إيمان الحسيني، ناصر عباس، محمد الحداد.

كما سيتابع الجمهور على شاشة قناة سما دبي، 06 مسلسلات تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية ومسلسلات الكرتون، وهي:

• «بنت صوغان»، إماراتي تراثي (إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون، مؤسسة دبي للإعلام 2020)، حصري، سيناريو وحوار: جمال سالم، إخراج: عارف الطويل، بطولة: أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، أمل محمد، جمعة علي.

• «شغف»، خليجي درامي، سيناريو وحوار: علاء حمزة، إخراج: محمد القفاص، بطولة: هدى حسين، حسين المنصور، جاسم النبهان، عبدالله بو شهري، هرة عرفات وريم ارحمة.

• «حكايات ابن الحداد» خليجي كوميدي متخيل، تأليف: أحمد الكوهجي، إخراج: يوسف الكوهجي، بطولة: علي الغرير، خليل الرميثي، جمعان الرويعي، حسن محمد، فاطمة عبدالرحيم، أبرار سبت.



• «قرقاشة» الموسم الثاني، خليجي كوميدي، تأليف: بشار الجزاف، وعباس اليوسفي، وفيصل العميري، وموسى عبدالله، إخراج: عباس اليوسفي، بطولة: لولوة الملا، شيلاء سبت، خالد البريكي، مشعل الشايع، ميس كمر، فرحان العلي، شهاب حاجيه، أمل العميري.

• «شعبية الكرتون 14»، تأليف وإخراج: حيدر محمد ونخبة من المبدعين الإماراتيين.

• «خوصة بوصة» الموسم الرابع، تأليف جمال سالم، سامح سر الختم، أيمن فتيحة، إخراج: نجلاء الشحي.

المشاهد أولاً

وتقدم شاشات دبي برنامجها للدورة الرمضانية الحالية في سياق السعي لتعزيز مكانتها الريادية في عالم الدراما، ولفتح آفاق جديدة أمام مشاهديها والجمهور الذي تتطور ذائقته، لا سيما في الواقع الجديد الذي تشتد فيه المنافسة في قطاع المحتوى الفني والابداعي ودخول مؤسسات علمية كبرى في المجال، إلى جانب الإصرار على أن تكون عند حسن ظن المشاهد، وهو ما تؤكد عليه شعارات تلفزيون دبي وقناة سما في هذه الدورة: «معاً في رمضان» و«رمضان نور سمانا».

دعم دائم للفنان الإماراتي والأعمال المتميزة

من خلال دعم قناة سما الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي «بنت صوغان» من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، والذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، أمل محمد، جمعة علي، في عودة لحكايات الزمن الجميل، والأجواء البسيطة في قرية منسية قبل مرحلة اكتشاف النفط، حيث يأمر القاضي بإبعاد «صنكاح» و«خماس» و«قضمة»، بعد أن أتعبوا الجميع بسرقاتهم وأفعالهم الشنيعة، ليتبرع «سويلم» بأداء هذه المهمة الصعبة التي تنتهي بهرب الثلاثة إلى فريج جديد، لتبدأ معها الأحداث والمواقف الطريفة المبتكرة بداية من استقبال «شما» لهم في منزل والدها «صوغان»، مروراً بتخفيهم في مهام وأشغال تبعد عنهم شبهة السرقات المتكررة التي تعود من جديد.

ويعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب، إلى تقديم الموسم 14 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية متجددة وحلقات جديدة مع شخصيات «الفريج/‏‏ الحي الشعبي» من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجددة وشخصياته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة.

كما تعود المخرجة الإماراتية نجلاء الشحي، إلى شاشة قناة سما دبي من خلال الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني «خوصة بوصة»، ومجموعة من الشخصيات الطريفة بهدف التعريف بتفاصيل حياة العائلة الإماراتية، ومناقشة القضايا التي تهم مواطني دولة الإمارات بشكل خاص والعرب بشكل عام في قالب كوميدي اجتماعي.

وتطل النجمة الخليجية هدى حسين في المسلسل الدرامي الجديد «شغف» للكاتب علاء حمزة والمخرج محمد القفاص، لتروي بمشاركة حسين المنصور، جاسم النبهان، عبدالله بو شهري، زهرة عرفات، ريم ارحمة.

ومع نجوم الكوميديا البحرينية تدور أحداث المسلسل الكوميدي الجديد، «حكايات ابن الحداد» للكاتب أحمد الكوهجي والمخرج يوسف الكوهجي، في آخر مشاركة فنية للنجم البحريني الراحل علي الغرير إلى جانب خليل الرميثي، جمعان الرويعي، حسن محمد.

ولمحبي الأجواء الكوميدية الخفيفة سيتابع جمهور قناة سما دبي، الموسم الثاني من «قرقاشة» مع لولوة الملا، شيلاء سبت، خالد البريكي، مشعل الشايع، ميس كمر، فرحان العلي، شهاب حاجيه، أمل العميري، والعديد من المواقف الكوميدية التي لا تخلو من روح الفكاهة والرسائل الاجتماعية الهادفة.

