مؤسسة صخر تطلق المدقق الآلي

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت مؤسسة "صخر العالمية"، تطويع اللغة العربية وخدمتها في الفضاء المعلوماتي، بإطلاقها المصحح الإملائي، أحد أبرز تطبيقات صخر اللغوية، والذي تتجلى فيه خبرة صخر الكبيرة في مجال المعالجة الطبيعية للغة العربية، ولا سيما أبحاثها المتميزة في الصرف والنحو. ويتميز مصحح صخر بميزات جديدة تقلل هامش الخطأ لدى المستخدمين، بما في ذلك الأخطاء الشائعة في اللغة العربية.

ويقدم المصحح الآلي نصاً خالياً من الأخطاء الإملائية، كما يتعامل مع أخطاء الكتابة العربية الشائعة، والتي غالباً ما يقع فيها المستخدم نتيجة لعدم استطاعته التفريق بين بعض الحالات الإملائية المتشابهة، والتي يقوم المصحح بتصحيحها.

كما يتعرف المصحح إلى الأخطاء النحوية، الواردة في النص. والتي يقع فيها المستخدم نتيجة عدم معرفته بقواعد النحو، والذي يترتب عليه وقوعه في الأخطاء الإملائية. فالمصحح يمكنه مراعاة أحكام وقواعد الجملة الفعلية وكذلك الاسمية بالإضافة إلى حروف الجر، والحال، والعدد... إلخ.

ويتعامل المصحح مع علامات التشكيل العربية، بكفاءة عالية. ويعطي اقتراحات بديلة للكلمة التي يرى أنها مُشَكَّلة بطريقة خاطئة. هذا إضافة إلى عدة مزايا أخرى. كما يقف فيها المدقق على مراعاة السياق، إذ يراعي المصحح السياق الذي وردت فيه الكلمة الخطأ.

ويقوم المصحح بتصحيح بعض الكلمات تلقائيًّا، دون الرجوع للمستخدم، وهذا يحدث فقط عندما يتأكد المصحح من أن هذه الكلمات بها خطأ في التهجئة، وليس لها أي بديل صحيح سوى هذا الذي تم استخدامه في التصحيح التلقائي، وتزيد هذه الخاصية من سرعة عملية تصحيح الوثائق.

هذا الى جانب مزايا عدة، نذكر منها تقليل عدد الاقتراحات وتدقيقها. إذ مما يميز المصحح، عن غيره من برامج التصحيح الإملائي، هو أنه يقوم بترتيب أقرب البدائل للكلمة الخطأ، وبالتالي يقدم اقتراحات أقل لكل كلمة.

يشار الى أن المدقق الآلي، حظي بمراجعة خبراء لغويين متخصصين، كما تشكل هذه الخدمة الجديدة لصخر، ترجمة فعلية لاستراتيجية.