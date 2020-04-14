نجم كرة يعيد إبداع غلاف ألبومات بوحي من العصر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

نجوم كرة القدم يشعرون بالضجر أيضاً تحت الحجر الصحي، وقد شارك أحدهم أخيراً إبداعاته، كما فعل غيره في حملة فنية على وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام ما هو متوفر من أدوات في المنزل إعادة تقليد أعمال فنية مشهورة.

ووفقاً لـ "موسكو تايمز"، اختار هداف الكرة الروسي السابق في نادي "زينت سانت بطرسبرغ"، ألكسندر كيرزهاكوف، وهو اللاعب بأعلى أهداف في تاريخ كرة قدم الروسية، إعادة إبداع غلافات لألبومات فرق موسيقية مشهورة، مع إجراء بعض التعديلات من وحي العصر.

وقد أعاد كيرزهاكوف بمشاركة زوجته وولديه إبداع غلاف ألبومات لفرق "الكوين" و"أويسيس" و"البيتلز". قلد غلاف ألبوم "بوهيميان رابسودي" لفرقة "الكوين" الذي حقق شهرة كبيرة أخيراً، بإضافة قفازات من وحي الفيروس التاجي المستجد، كما أعاد إبداع غلاف ألبوم لفرقة "أويسيس"، موحياً بأن "نجوم الروك" هم من محبي كرة القدم.