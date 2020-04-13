كيف عولج مسن مصاب بسرطان الرئة من فيروس كورونا؟

المصدر: وكالات

وصف الأطباء تعافي كارل شوك من فيروس كورونا، بالمعجزة الحقيقية، فهو مصاب أصلا بسرطان الرئة وعمره 72 عاما.

كارل خرج من المستشفى الجمعة بعد أن قضى آخر أسبوعين على جهاز التنفس الصناعي حيث وصلت حالته الصحية إلى مراحل سيئة قبل أن يتعافى.

وحين تدهورت حالته في المستشفى استخدم الأطباء دواء "كلوروكين"/ (hydroxychloroquine) و"الزنك"/(zinc) و"زيثروميسين"/ (zithromycin) لمساعدة جسمه على محاربة المرض.

ورغم تأثير الأدوية القوي علي كارل بسبب ظروفه الصحية وتقدم عمره، إلا أن جهازه المناعي تمكن من التغلب على الفيروس.

ويقول الرجل إنه كان قد اعتاد التداوي بالأدوية ذات التأثير القوي خاصة عندما كان يتعالج من سرطان الرئة.

ونقلت شبكة "فيرست كوست نيوز" عن كارل قوله إنه سيتذكر دائما اليوم الذي خرج فيه من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث هتف له الممرضون والأطباء، وصنعوا له لوحة لتغلبه على المرض.

وبعد تجربته مع كورونا ينصح كارل الجميع بالابتعاد عن الآخرين وبالحفاظ على مسافة أمان، واتباع نصائح مقدمي الرعاية الطبية وغسل اليدين وتنظيف كل شيء يمكن أن تطاله يديك.

وعقار كلوروكين دواء متدني الكلفة يستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض جهاز المناعة، وأقرته بعض الجهات الطبية في العديد من الدول كعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد الذي لا علاج له حتى الآن. ورغم ذلك فإن هذا الدواء سبب جدلا ولا تتفق عليه الجهات الطبية كافة.

وكارل هو واحد من بين قرابة 42 ألف شخص تعافى من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة من بين أكثر من 561 ألف مصاب.