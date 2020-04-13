«تشكيل»..حوارات إبداعية عبر المنصات الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

يجمع «تشكيل»، مركز الفن والتصميم، الذي يتخذ من دبي مقراً، الفنانين والمصممين على منصات افتراضية رقمية، لإجراء حوارات تتمركز حول التقنيات والممارسات المهنية، وتلك التي تحفز مهارات الشباب في عالم التصميم والفنون، لإيجاد مصادر الإلهام أثناء العمل في المنزل خلال الظروف الراهنة، وذلك بعد أن أضحى الأفراد أكثر ترابطاً وصِلة بعضهم ببعض، عبر منصات التواصل الاجتماعي واللقاءات عبر الإنترنت في ظلّ ممارستهم التباعد الجسدي في جميع أنحاء العالم.

وتقام حوارات «تشكيل» ضمن جلسات مدتها 20 دقيقة، تُعرض كل يوم أربعاء على صفحة المركز على «انستغرام» وعلى صفحتي «فيسبوك» و«يوتيوب» الخاصتين بالمركز، وتناقش مختلف القضايا الحيوية التي تخص الإبداع من المنزل.