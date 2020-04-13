«الشارقة القرائي الافتراضي».. يبدأ 27 مايو

المصدر: (الشارقة-البيان)

تُطلق هيئة الشارقة للكتاب «مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي»، على امتداد 10 أيام خلال الفترة من 27 مايو وحتى 5 يونيو المقبل، لتقدّم للجمهور مجموعة متكاملة من الجلسات الثقافية والنقاشية والإبداعية تستضيف خلالها نخبة من الكتّاب والأدباء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.وتسعى الهيئة عبر إطلاقها مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي، إلى تأكيد دورها في ترسيخ مكانة الثقافة والكتاب، لا سيما أن هذا الإطلاق ينسجم مع إجراءات التباعد الجسدي والعمل عن بعد.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة، نعيش اليوم واقعاً تشهد فيه الوسائل والحلول التقنية تطورات متلاحقة ومتسارعة، وقد ارتأينا أن نستفيد منها بشكل أكبر ونسخّرها في خدمة الثقافة والمجتمع.