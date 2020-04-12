ابتهالات رمضان تشعل المنافسة بين المطربية

المصدر: القاهرة – مازن قاسم

يشهد شهر رمضان المقبل منافسة بين عدد من المطربين على تقديم الابتهالات الدينية، التي تشهد رواجاً كبيراً في هذا الشهر الفضيل، حيث تتسابق القنوات على إذاعة هذه الابتهالات بشكل مستمر طوال اليوم، فيما يراها المطربون فرصة للتواصل مع جماهيرهم طوال شهر رمضان.

البداية بالمطربة أنغام التى انتهت من تسجيل دعائين تطرحهما في رمضان على إحدى القنوات الفضائية، فيما انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل دعائين: الأول بعنوان "برحمتك أدخل الجنة"، والثاني "عفوك لمين"، من ألحانه وتوزيعه.

وسيكون أيضاً للمطرب مجد القاسم دعاء دينى جديد يقول مطلعه "هونها يارب على المخاليق.. إفرجها يارب وفُك الضيق"، وهو من ألحانه، وسيتم طرحه بشكل موسيقي مختلف على نغمات العود فقط.

وانضم المطرب علي الحجار لقائمة المطربين الذين يقدمون أدعية دينية، حيث يستعد لتسجيل عدد من القصائد الدينية في رمضان من خلال الإذاعات المختلفة.

كما انتهت المطربة ريهام عبد الحكيم من تسجيل 5 أغان أبرزها: "حب رسول الله" و"اعمل اللي عليك"، كما أعلن المطرب مصطفى حجاج عن تحضيره لابتهال ديني، سيطرحه في شهر رمضان المقبل.

