طفل هاري وميغان أصبح بحاراً!

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن هاري وميغان ماركل مستمتعان بالحجر المنزلي مع طفلهما آرتشي، الذي سيكمل عامه الأول في 6 مايو.

تقول الخبيرة الملكية كاتي نيكول لموقع ET الأمريكي: "تحدثت مع شخص أرسل قبل أسابيع فيديو عن أرتشي...وقال لي أن أرتشي طفل لطيف للغاية وصبي صغير سعيد بمعنى الكلمة...وبالرغم من أنه منزعج ويائس من أن يبدأ بالكلام الآن، إلا أنه بالتأكيد أصبح متقناً للإبحار وهو في طريقه إلى المشي وربما قد بدأ يمشي بالفعل...".

وتابعت نيكول بأن هاري وميغان يعيشان بعيداً عن الأنظار والصحافة بفيلا مستأجرة على شاطئ ماليبو بكاليفورنيا. وبالرغم من أن ميغان تعيش في نفس المدينة التي تعيش فيها والدتها، إلا أن العائلة لم تجتمع مع جدة آرتشي بسبب أزمة كورونا والظروف الحالية والتزامهم بقوانين الوقاية.

الملاحظ أن هاري وميغان أصبحا مشغولين في مؤسستهما الخيرية أرشويل بشكل كبير، وتضيف نيكول: "هذا الثنائي مستحيل أن يجلسا من دون فعل أي شيء! هاري وميغان مشغولان بالفعل ويعملان بمنتهى الجدية.. ".

وبالرغم من أنهما لم يخططا للكشف عن الاسم الجديد لمؤسستهما، إلا أن الصحافة البريطانية نشرت اسم المؤسسة Archwell، مما أزعج وأحرج هاري وميعان وأجبرهما على اصدار بيان عن شيء لم يكونا مستعدين لمشاركته مع العالم.