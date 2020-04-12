«بيبي فيس» سيغني مجدداً بعد شفائه وأسرته

المصدر: (لوس أنجليس - د ب أ)

أعلن المغني الأمريكي كينيث ادموندز، المشهور بلقب «بيبي فيس»، الذي فاز بجائزة «غرامي» 11 مرة أنه وأفراد أسرته استعادوا عافيتهم بعد صراع مع فيروس «كورونا». وأعرب ادموندز في تصريحات على قنوات التواصل الاجتماعي الجمعة، وهو اليوم الذي أكمل فيه (62 عاماً) عن سعادته بالاحتفال بعيد ميلاد آخر.

وكتب المغني الأمريكي وهو أب لثلاثة أبناء «أثبتت الاختبارات إصابتي بمرض (كوفيد-19)، وأيضاً أسرتي. إنه أمر مخيف للغاية أن أتعامل مع أصدقائي. إنني سعيد بإبلاغي أن الاختبارات سلبية الآن واستعدنا كامل عافيتنا».

وقال ادموندز إنه سيشارك في حدث لموسيقى «هيب-هوب» على موقع إنستغرام سيتم بثه على الهواء مباشرة في 18 أبريل، وينظمه المنتج سويز بيتس.