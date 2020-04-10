وفاة الفنان السورى عبد الرحمن أبو القاسم

أعلنت نقابة الفنانين السوريين "فرع دمشق"، وفاة الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتبت النقابة عبر صفحتها على فيس بوك: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير عبد الرحمن أبو القاسم، بعد تعرضه لأزمة قلبية ألمت به، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل، عطر الشام، المهلب بن أبي صفرة، خاتون، طوق البنات، رد القضاء "سجن حلب"، إمام الفقهاء، لورنس العرب، الشبيهة، مغامرات دليلة والزيبق، الحسن والحسين، حضارة العرب، البقعة السوداء، رايات الحق، شتاء ساخن، صراع على الرمال وغيرها من الأعمال الدرامية والمسلسلات والمسرحيات.