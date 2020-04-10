شاهد .. كيف يلتهم فيروس كورونا خلايا الرئة بشراهة

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر أمس الخميس، أول تصوير حقيقي من المختبرات، للحظة اقتراب فيروس كورونا المستجد من خلية رئوية ليمسك بها ويخترقها، ثم التكاثر بداخل الخلية بالملايين.

جاء ذلك في تصوير دقيق نقلته قناة العربية، وقام به خبراء مؤسسة Fundação Oswaldo Cruz المعروفة في البرازيل باسم Faicruz، ومقرها مدينة سان باولو.

وعبر الفيديو يظهر فيروس كورونا المستجد على حقيقته لأول مرة؛ بعيدًا عن التخيل أو المحاكاة.

وفي شرح للصور الملتقطة، قالت إحدى المشاركات بعملية التصوير، الباحثة Débora Vieira من مختبر تابع لمؤسسة أوزوالدو كروز: إن الفيروس تم وضعه في أنبوب شبيه بالحلقوم البشري، واحتوى على خلايا رئوية لإنسان غير مصاب، فتسلل كورونا من بدايته مباشرة إلى أقرب خلية، ثم أمسكت خراطيمه بغشائها، وبعدها أمعن فيها اختراقًا.

وفي المقطع نجد الفيروس على هيئة كرة سوداء تمسك بغشاء الخلية، وتطويها إلى الداخل من شدة ضعف هيكله أمامه وقوة شهيته.

وشرحت الباحثة فييرا أيضًا، أن التجربة التي قامت بها المؤسسة للتعرف على أرض الواقع إلى كيفية تعامل الفيروس الحقيقي مع الخلية في جميع مراحله، أن كورونا يدخل إلى الخلية وينشر أجزاءه بداخلها في وقت لاحق، وأن صورا أخرى أظهرت الجسيمات المصابة وهي تغادر الخلية، بحسب ما يبدو في إحدى الصور التي تم التقاطها عبر ميكروسكوب إلكتروني.

ووفقا للشرح نرى في الصورة إلى اليمين بقعًا داكنة تلتصق بغشاء الخلية، وفي الصورة إلى اليسار، يمكن مراقبة الجزيئات الداخلية للخلية بعد إصابتها، وقد طوقتها هالات ودوائر بيضاء.