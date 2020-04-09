ملياردير يوزع 10 ملايين كمامة عن طريق ماكينات البيع في أنحاء هونغ كونغ

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعلن جامع تحف مشهور في هونغ كونغ، عن خطط لتوزيع مليون كمامة وجه جراحية مجاناً في أنحاء المدينة، باستخدام 35 ماكينة بيع سيجري نصبها خصيصا في أنحاء مختلفة من منطقة هونغ كونغ، خلال تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال وريث امبراطورية المجوهرات والعقارات، أدريان تشنغ، إنه سوف يصنع أول دفعة من 10 ملايين كمامة على أن تكون متاحة للأشخاص المحتاجين والأسر من أصحاب الدخل المنخفض الذين بإمكانهم استخدام بطاقة ذكية معبأة مسبقاً في ماكينات البيع.

ووفقاً لموقع "سي إن إن " الأميركي، سوف توزع ماكينات البيع على 18 مقاطعة حول هونغ كونغ.

وكانت منطقة هونغ كونغ وغيرها من الدول الأسيوية قد نصحت مواطنيها في وقت مبكر من أزمة "كوفيد-19" بارتداء كمامات للوجه عند الخروج إلى الأماكن العامة.

وفي بيان، قال تشنغ: "من المحزن رؤية الكثير من الأشخاص يعانون لأنهم لا يستطيعون تحمل كلفة شراء كمامات أو الحصول عليها، بعد أن أصحبت غالية الثمن ونادرة"، مضيفاً إن بعض الجماعات المحرومة اضطرت لاستخدام الكمامات نفسها بشكل متكرر.

وأمل تشنغ الذي تقدر ثروة أسرته بحوالي 20.7 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس" أن توفر مبادرته "دعماً مناسباً وملائماً لأولئك الذين في حاجة إليها، كي لا يعيشوا في خوف بسبب نقص الكمامات".