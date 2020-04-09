شاهد.. عزف موسيقي شرطي لأطباء ومرضى كورونا في مستشفى بمدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم ضباط من شرطة مدريد عرضًا مخصصًا للطاقم الطبي ومرضى كوفيد19 خارج مستشفى IFEMA المؤقت يوم أول امس الثلاثاء.

وأظهرت لقطات نشرتها سلطات مدريد، الفرق الطبية وهي تصفق أثناء أداء الفرقة المؤلفة من الضباط.

وشيد هذا المستشفى في مجمع IFEMA الذي يحتضن معرضاً سياحياً سنوياً وأسبوع أزياء مدريد، ويحتوي على 5500 سرير ووحدات مخصصة للعناية المركزة، ووفقاً لـ "يورونيوز".