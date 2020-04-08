مكتب التربية العربي لدول الخليج يتيح إصداراته للتصفح المجاني

المصدر: وام

قال الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، إن المكتب أتاح عبر بوابته الإلكترونية الفرصة لتصفح 160 كتاباً من منتجات برامجه في العلوم التربوية المختلفة وذلك بصورة مجانية.

وأشار القرني أن البوابة الإلكترونية تسمح للمتصفح بالاستفادة من هذه الكتب وما تحويه من معلومات تناقش قضايا تربوية وتعليمية متعددة وتعرض تجارب تربوية متميزة في مختلف جوانب العمل التربوي.

ولفت مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى أن البوابة الجديدة تتيح عرض نماذج تطبيقية وأدلة إرشادية تفيد المختصين والباحثين والقائمين على تطوير التعليم .

وفي هذا الصدد أفاد الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وهو أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج بأن مكتب التربية العربي لدول الخليج أطلق موقعاً إلكترونياً للتعليم عن بعد ضمن منظومة (التعليم عن بعد) بهدف رصد جهود الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في كل ما يخص التعليم عن بعد من منصات تعليمية وقنوات وشبكات تواصل وكتب إلكترونية عن التعليم عن بعد وأنظمة وتطبيقات ومقالات متخصصة وهي https://www.abegs.org/elearning