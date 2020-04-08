20 مسلسلاً درامياً وتاريخياً لتلفزيون وإذاعة الشارقة في رمضان

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

تعرض قنوات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خلال دورة برامجها في شهر رمضان المبارك، أكثر من 20 مسلسلاً درامياً وتاريخياً بمشاركة كبار نجوم الدراما العربية، ومجموعة برامجية مختارة تضم باقة من البرامج الجديدة والمبتكرة منها 11 برنامجاً دينياً وأكثر من 28 برنامجاً ثقافياً وتراثياً واجتماعياً، إلى جانب عدد من المسابقات والفواصل الإذاعية والبرامج والترفيهية.

النافذة الوحيدة

وفي كلمة له خلال مؤتمر عقد عبر الانترنت للإعلان عن هذه البرامج، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام : إن الإعلام اليوم هو الرفيق الدائم للناس في بيوتهم، والنافذة الوحيدة ليس على العالم البعيد كما كان قبل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، بل على القريب أيضاً، مؤكداً أن واجب الجهات الإعلامية في هذه المرحلة يتجلى في أن تكون إلى جانب المجتمع أكثر من أي وقت مضى، وقد حرصنا في الهيئة على البقاء نافذة مفيدة وآمنة للأسرة الإماراتية والعربية، وأن نساهم من خلال قنواتنا وبرامجنا في إدخال الفائدة والمتعة والأمل داخل كل منزل نصل له في العالم.

شرائح المجتمع

وكشف المؤتمر الصحفي عن مجموعة من البرامج والمسلسلات التي ستبثّ خلال الشهر الفضيل، والتي تتناول جملة من القضايا الاجتماعية التي تلبي اهتمامات وأذواق مختلف شرائح المجتمع، وتضم نخبة من ألمع نجوم الفن والدراما على مستوى الوطن العربي، كما تعرض قنوات الهيئة مسلسلات كرتونية للأطفال تقدم بمجموعة من القيم الأخلاقية والإنسانية والتربوية للأطفال في شهر الصوم.

6 برامج متنوعة في الطرح وتمزج ما بين الأعمال الاجتماعية والدرامية والمسابقات يقدمها تلفزيون الشارقة، حيث يجمع أفراد الأسرة على برنامج «فكّر صحّ»، الذي يقدّم معلوماته المفيدة والثرية والنصائح حول العادات الجيدة والسيئة في شهر رمضان على صعيد الصحة والتغذية والسلامة المنزلية بشكل عام إلى جانب الأمراض الشائعة وكيفية التعامل معها في الشهر الفضيل.

وأعلن عن مواصلة تقديم برنامج «مدفع الإفطار» خلال الشهر الفضيل، لكنه سيستمر من دون تجمعات. إضافة إلى مجموعة برامج أخرى، ومنها : «الختمة الرمضانية»، إضافة إلى البرنامج الثقافي التراثي «شدو الحروف» ومسلسل «في ذاكرة الظلّ».

أما قناة الوسطى من الذيد، فتقدم لجمهورها باقة متنوعة من الأعمال الدرامية والتراثية والدينية.

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› سلطان بن أحمد القاسمي: واجب الجهات الإعلامية أن تكون بجانب المجتمع