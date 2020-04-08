«كتالوج أبوظبي 2020».. كتب إسلامية وعربية نادرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت دار «بيتر هارينغتون» المتخصصة بالكتب النادرة «كتالوج أبوظبي 2020» الجديد الذي يتضمن قائمة من الكتب المختارة والموجهة خصيصاً لهواة تجميع المؤلفات والمخطوطات في منطقة الخليج العربي التي تضم مجتمعاً رائداً من جامعي الكتب الأثرية والذي ازدهر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويحتوي الكتالوج الذي تم إعداده لـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب» والذي كان من المقرر عقده في منتصف شهر أبريل الجاري، على مجموعة مختارة من 85 كتاباً ومخطوطة.

وقال بوم هارينغتون، مالك دار بيتر هارينغتون المتخصصة بالكتب النادرة: يعكس «كتالوج أبوظبي 2020» الاهتمام الواسع لهواة تجميع الكتب في الخليج العربي. ولقد تمّ العمل على قائمة الكتب الجديدة لأشهرٍ عديدة لاستعراض مجموعة مختارة من الأدبيات والقصائد الأكثر شهرةً، فضلاً عن أبرز الأعمال والمؤلفات النادرة للغاية في علم الفلك والطب الإسلامي.