انثى طائر "أبو الحناء" المصابة بالبهاق عزباء منذ أربع سنوات

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أجبرت أنثى طائر مصابة بالبهاق من نوع أبو الحناء على العيش كعزباء من دون شريك على مدى أربع سنوات، ويعتقد أحد الخبراء أن السبب يعود على أن ذكر هذا النوع لا يستطيع التعرف عليها من دون الصدر الأحمر الذي يميز هذا النوع.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن عالم الحشرات ومراقبة الطيور جون والترز إنه كان يتتبع آثار تلك "العصفورة" منذ عام 2016 في ديفون ببريطانيا، ويزعم أنها ربما لم تحظى بشريك طوال تلك الفترة، مرجحاً أن يكون التصبغ الفريد والصدر الأبيض الملحوظ سبب عدم اهتمام ذكر الطائر بها.

تلك العصافير المصابة بالبهاق نادرة جداً في العالم، ويعتقد والترز إنه كان محظوظاً في اكتشاف أربعة منها في حياته. وأنثى الطائر التي كان يراقبها كانت بيضاء اللون بالكامل من الرأس إلى الذيل. قال والترز: "في العادة يعيش أبو الحناء لسنة واحدة، حيث أن التزاوج مرهق للغاية بالنسبة للنوع. وتبدو أنثى الطائر هذه لم تتغير، ربما لهذا السبب عاشت تلك الفترة الطويلة".