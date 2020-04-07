وفاة الممثلة اللبنانية هند طاهر بعد صراع مع السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الممثلة اللبنانيّة القديرة هند طاهر، صاحبة تاريخ ذهبي في السينما اللبنانيّة، عن عمر يناهز 76 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان.

الراحلة الّتي رافقت عمالقة الشاشة في الزمن الجميل، ستوارى الثرى اليوم الثلاثاء في مقبرة الشهداء.

وتعتذر عائلتها عن تقبل التعازي إلا عبر الهاتف بسبب الإجراءات الإحترازيّة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لموقع "إيلاف".



نبذة عنها

هند طاهر ممثلة لبنانية. كانت بداية مسيرتها التمثيلية من خلال المسرح المدرسي، قبل أن تقرر احتراف التمثيل رغم معارضة أسرتها، وكانت بداية إنطلاقها من خلال التلفزيون في فترة ستينيات القرن العشرين، حيث شاركت بعدة مسلسلات منها (مسحر رمضان) عام 1967، لتشارك بعدها في العديد من الأفلام المصرية واللبنانية، والتي من أبرزها (النصابين الثلاثة، الضياع)، بينما من أبرز مسلسلاتها (عليا وعصام، البخلاء).