وفاة الممثلة الكندية والناشطة شيرلي دوغلاس عن 86 عاما

المصدر: أ ف ب

توفت شيرلي دوغلاس الممثلة والناشطة الكندية الشهيرة الأحد عن 86 عاما، وفق ما أعلن ابنها الممثل كيفر ساذرلاند.

وقال الممثل في رسالة على "تويتر" إن شيرلي دوغلاس توفيت صباح الأحد بسبب الالتهاب الرئوي، مضيفا أن وفاتها ليست مرتبطة بوباء كوفيد 19.

وكتب ساذرلاند الشهير خصوصا بدور "جاك باور" في المسلسل الأميركي "24"، "كانت والدتي امرأة استثنائية، عاشت حياة استثنائية".

وأضاف "لسوء الحظ، كانت تعاني من مشكلات صحية منذ فترة ونحن، عائلتها، كنا نعلم أن هذا اليوم آت".

وهي معروفة أيضا بأنها ناشطة في قضايا عدة منها حركة الحقوق المدنية و"بلاك بانثرز" في الولايات المتحدة ونظام الرعاية الصحية العامة في كندا.

أنجبت شيرلي دوغلاس ثلاثة أطفال، اثنان منهم من الممثل الكندي دونالد ساذرلاند.