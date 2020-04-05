التحقيق مع مغنية مصرية بسبب «كورونا»

المصدر: (القاهرة - البيان)

تتجه نقابة الموسيقيين في مصر للتحقيق مع المغنية إيناس عز الدين عضو نقابة الموسيقيين، بعد حالة الجدل التي أثارتها مؤخراً بشأن إصابتها بفيروس كورونا، قبل ثبوت عدم إصابتها بالفيروس.

ووفق المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى فإن نقابته التي يترأسها الفنان هاني شاكر ستفتح تحقيقاً خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المقرر له الأسبوع الجاري لمناقشة ملابسات حالة الفزع والبلبلة التي تسببت فيها المغنية إيناس عز الدين بشأن ادعائها الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار مرتضى في تصريحات إعلامية له أن النقابة ستناقش ما حدث فيما بينها وتقرر ما إذا كانت ستستدعي المغنية لمواجهتها أم ستصدر عقوبة ضدها، حسب اللوائح والقوانين المنظمة للنقابة، وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.