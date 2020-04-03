عرّاب الفورمولا 1 ينتظر مولوداً جديداً في عمر الـ 89!

المصدر: أ ف ب

سيصبح العرّاب السابق لبطولة العالم للفورمولا واحد البريطاني بيرني ايكليستون أبا مرة جديدة بعمر التاسعة والثمانين من زوجته فابيانا فلوزي، التي تبلغ نصف عمره تقريبا، بحسب ما قال الجمعة لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وينتظر ايكليستون، الذي أحدث ثورة تجارية في عالم الفورمولا واحد بين 1978 و2017 قبل شرائها من مجموعة "ليبرتي ميديا" الامريكية، طفلا من زوجته البرازيلية يُضاف الى ثلاث بنات بالغات من زيجتين سابقتين.

قال للصحيفة من منزله الزوجي في البرازيل "لا يوجد شيئ غير عادي هناك؟ لم يكن لدي عمل لفترة، لذا كان لدي وقت طويل للتدرّب".

تابع "لا أرى أي فارق بين عمر 89 أو 29".

وقال ايكليستون أن فرحته الكبرى كانت لزوجته البالغة 44 عاما "نعم، هي متحمسة. لا نعرف سبب كل هذه الضجة!".

تابع "أنا سعيد جدا وسعيد حقا لزوجتي، كانت تتطلع لهذا الأمر منذ عدة سنوات لذا أنا سعيد أن يكون معها شخص بعد رحيلي".

قال ايكليستون إن بناته عبرن عن سعادتهن لهذا النبأ وأمل في أن يكون العمر قد حسّن مهارته في تربية الأطفال "لا نعرف، ربما أفضل من السابق، ربما مع مزيد من الاسترخاء!".