ولادة طفلة مصابة بـ"كورونا" في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن عوامل انتقال فيروس كورونا الجديد لا تزال مجالاً بحثياً مفتوحاً أمام الأطباء، فقد وُلدت في موسكو أول من أمس رضيعة مصابة بـ"كوفيد 19"، بعد ثبوت إصابة أمها بالمرض، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

ونقل الأطباء الأم إلى المستشفى، حيث أكد اختبارها إصابتها بفيروس كورونا، ثم خضعت المولودة للاختبار الذي أعطى كذلك نتيجة إيجابية، لكن تلك النتيجة بحاجة إلى التأكيد، لذلك ستخضع الطفلة للاختبار مرة أخرى.

وتم عزل الطفلة الحديثة الولادة إلى قسم خاص في المستشفى، وأكد الأطباء أن المولودة على ما يرام ولا تثير حالتها أي مخاوف، أما أمها فلا تزال تحت رقابة دائمة من الأطباء والممرضات.

يُذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت، في وقت سابق، بإصابة طفلة بالغة من العمر عاماً واحداً ونصف العام في مدينة سامارا الروسية.