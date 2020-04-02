إلغاء الدورة الـ60 من "مونتي كارلو للتلفزيون"

المصدر: أ ف ب

ألغت إمارة موناكو، اليوم، الدورة الستين لمهرجان مونتي كارلو للتلفزيون الذي كان مقرراً من 19 يونيو إلى 23 منه، مع ثمانية آلاف طرف مشارك، من بينها استوديوهات أمريكية كثيرة، بسبب الأزمة الصحية المستجدة عالمياً.

وقال نائب رئيس المهرجان لوران بونس، في بيان، إن المهرجان سيقام في يونيو 2021.

وأوضحت المديرة التنفيذية للمهرجان سيسيل أنريكي أن "أهمية المهرجان تأتي من العدد الكبير للاستوديوهات الأمريكية" التي تشارك فيه، فضلاً عن حضور أكثر من 200 شخصية بارزة في أوساط التلفزيون.

وأسَّس المهرجان عام 1961 الأمير رينييه الثالث، وهو يعكس منذ ستين عاماً ميول الشاشة الصغيرة، ويمهد لثورات هذا القطاع، مستقطباً النجوم العالميين والمنتجين والمخرجين، فضلاً عن كتَّاب السيناريو ورؤساء الاستوديوهات والمحطات التلفزيونية.

وسُجلت في موناكو، التي يعتمد اقتصادها خصوصاً على السياحة وتنظيم المناسبات الرياضية والثقافية، عمليات إرجاء وإلغاء كثيرة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، وكانت أكبر ضربة لها إلغاء سباق الجائزة الكبرى في الفورمولا1 الذي كان مقرراً في 24 مايو المقبل.