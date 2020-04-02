التخلص من أطعمة قيمتها 35 ألف دولار سعلت عليها امرأة

المصدر: دبي- سيد صالح

أجبر الخوف من العدوى بفيروس «كورونا» المُستَجَد مالكي أحد متاجر البقالة في بلدة «هانوفر» بولاية «بنسلفانيا» الأمريكية على التخلص تماماً من أطعمة كانوا يبيعونها في المتجر وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 35 ألف دولار.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن إن» الأمريكية، يرجع السبب وراء ذلك إلى قيام إحدى السيدات بالسعال على هذه الأطعمة عن عمد أثناء تواجدها داخل المتجر لابتياع احتياجاتها الغذائية.

وبحسب ما قاله أحد مالكي المتجر، فقد شاهد السيدة تدخل إلى المتجر ثم فوجئ بها تسعل على نحو سريع ومتعمد وأكثر من مرة متتابعة أمام رفوف المتجر، بحيث تناثر الرذاذ الناتج عن سعالها على كميات كبيرة من الأطعمة المتنوعة على الرفوف، ومنها اللحوم، الخضروات والمخبوزات.

وسرعان ما قام العاملون بالمتجر بإخراج السيدة ثم اتصلوا بشرطة البلدة، والتي اعتقلت السيدة، ثم أحالتها إلى إحدى المصحات المتخصصة للكشف عن قواها العقلية. وستخضع السيدة غريبة الأطوار أثناء تواجدها بالمصحة للكشف الطبي لمعرفة ما إذا كانت مصابة بفيروس «كورونا».

وتعتزم الشرطة أن توجه اتهامات جنائية للسيدة بعد خروجها من المصحة، إلا أنها لم تفصح عن ماهية هذه الاتهامات.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى إمكانية توجيه تهمة ارتكاب الجرائم الإرهابية إلى الأشخاص الذين يتعمدون نشر «كورونا».

وأعربت إدارة المتجر عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك» عن أسفها لاضطرارها إلى اهدار أطعمة بهذه الكمية الضخمة في هذا الوقت الحرج الذي يحتاج فيه البشر حول العالم إلى امدادات إضافية من المواد الغذائية في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية بسبب توقف حركة النقل بعد انتشار الفيروس.