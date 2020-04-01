تظاهر بالموت من أجل العودة لبلدته المغلقة بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

تظاهر قروي من كشمير بأنه ميت وسافر أكثر من 160 كيلومترا في سيارة إسعاف مع أربعة آخرين في محاولة يائسة للتحايل على تدابير الإغلاق في الهند جراء تفشي فيروس كورونا في سبيل العودة إلى دياره، وفق ما قالت الشرطة الاربعاء.

وأوضحت الشرطة أن حكيم دين كان يعالج من إصابة بسيطة في الرأس في مستشفى في غامو عندما اقترح سائق سيارة الإسعاف أن يتظاهر هذا الرجل البالغ 70 عاما بالموت لتجاوز نقاط التفتيش.

وكان دين وثلاثة رجال آخرين يريدون العودة إلى بونش وهي منطقة بعيدة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية قرب الحدود مع باكستان.

وقال مسؤول في الشرطة في المنطقة راميش أنغرال إن الرجال الأربعة والسائق سافروا أكثر من 160 كيلومترا في سيارة الإسعاف ، واجتازوا العديد من نقاط التفتيش باستخدام شهادة وفاة مزيفة من المستشفى.

وأوضح انغرال لوكالة فرانس برس أن "سيارة الاسعاف أوقفت عند آخر نقطة تفتيش قبل أن تتمكن من الوصول الى وجهتها".

واكتشف شرطي أن "الرجل الذي كان مغطى داخل سيارة الإسعاف لم يكن ميتا".

وقال انغرال أنه تم توقيف الرجال وحجرهم بشكل منفصل، مضيفا أنهم يواجهون اتهامات بـ "الغش وتحدي أوامر الحكومة".

وقد فرضت الهند إغلاقا على مستوى البلاد لمدة 21 يوما بدءا من الأربعاء الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للحكومة الهندية، هناك أكثر من 1600 إصابة و38 حالة وفاة، في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة.