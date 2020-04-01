محامية قتيل منزل نانسي عجرم تنسحب من القضية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رهاب بيطار محامية القتيل محمد الموسى الانسحاب من القضية، وقالت إنه حفاظا على اسمها ومكانتها أعلنت هذا الانسحاب، مبينة أنها ستعود لتتفرغ للاهتمام بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان حسب تقرير "لبنان24".

وأوضحت بيطار أن أسباب انسحابها من قضية قتيل منزل الفنانة نانسي عجرم يعود لعدة أسباب أهمها محاولة بعض الأشخاص تشويه صورتها وبأشكال مختلفة واتهامات كثيرة.

وذكرت أن آخر هذه الاتهامات كان اتهامها بتدمير القضية، مشيرة إلى أنها لم تقصر تجاه واجباتها كمحامية في هذه القضية، وأضافت أن ما قدمته كان من كونها إنسانة قبل أن تكون محامية.

ولم تتوقع بيطار بحسب قولها أن يأتي اليوم الذي ستنسحب فيه من هذه القضية التي دافعت بها عن الطرف الأضعف، موضحة أن الرد الذي أتاها كان بشكل وصورة سيئة لها ولما قدمته. كما أكدت بيطار أنها ستتجه للقضاء إن لم يظهر من اتهمها للعلن.

