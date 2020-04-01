حفل عيد ميلاد رضيعة يتحول إلى مشهد رعب في لوس أنجلوس

المصدر: متابعة البيان

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اللحظات التي قامت فيها شرطة لوس أنجلوس بتفريق عدد المواطنين تجمعوا للاحتفال بعيد ميلاد طفلة يبلغ عمرها عاما واحدا، في ظل الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة أجبرت المحتفلين على الفرار وإلغاء حفل عيد الميلاد، تطبيقًا لقرارات السلطات الأمريكية بمنع التجمعات بعد تفشي الفيروس التاجي المستجد في البلاد.

واعترض المحتفلون على إلغاء الحفل وصرخ عدد منهم في وجه الضباط في بداية الأمر، ولكن هذا لم يمنعهم من تطبيق قرار منع التجمعات ونجحوا في تفريقهم، للحفاظ على سلامتهم من العدوى.

يُذكر أن الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتفاقم يوما بعد يوم، حيث ارتفع عدد الوفيات أمس إلى 3873، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفاً و172 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفاً و743 شخصاً إضافياً بالفيروس.