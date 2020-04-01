بالفيديو.. أفكار ونشاطات لتسلية الأطفال في المنزل

المصدر:
  • إعداد - راضية آيت خداش
التاريخ:

مع إعلان الدراسة عن بعد وإغلاق المدارس  والحضانات في مختلف دول العالم بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بدأ الأهالي في تسطير برنامج للاستفادة من أوقات الفراغ داخل المنزل، والبحث عن طرق لتسلية الأطفال وتنمية مهاراتهم.

وفيما يلي نقدم لكم بعض الأفكار التي تساعد الأطفال على شغل وقت فراغهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية..

فنون الأوريغامي أو فن طي الورق:

 

لمحبي مشاهير الرياضة يمكنهم تعلم طريقة رسم المشاهير على جهاز الآيباد: بالننسبة للرضع

لعب منزلي:

تحويل دراجة الأطفال إلى دراجة تمارين رياضية:

كلمات دالة:
  • خلك في البيت،
  • أطفال ،
  • نشاطات
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