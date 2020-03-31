«فن جميل» تهدي دليل فيروس «كورونا» للصغار

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «فن جميل»، المؤسسة المستقلة التي ترعى الفنون والتعليم والتراث في الشرق الأوسط والعالم، أمس، «دليل عجيب عن فيروس «كورونا» للأطفال الشجعان»، ليكون أول دليل مجاني يصدر باللغتين العربية والإنجليزية بشأن الأزمة الصحية الراهنة وموجه خصيصاً للصغار.



ويعد الدليل ثمرة تعاون بين فن جميل ورابطة بليادي Pleiadi العلمية وشبكة متاحف أطفال إيطاليا، بغرض تشجيع الصغار على التحلي بالمسؤولية، وليكون مصدر معلومات موثوقاً وكذلك مصدر إلهام لروح الإبداع والطاقة الإيجابية في الأجيال الجديدة خلال جهود التصدي لجائحة كوفيد 19.

وقد أتاحت فن جميل هذا الدليل التثقيفي رقمياً بالمجان، حيث يمكن تحميله في جميع أنحاء العالم العربي والعالم، ومطالعته من خلال الكمبيوتر وأجهزة آي باد والهواتف والأجهزة اللوحية، علاوة على طباعته.



جهد مشترك



جدير بالذكر أن «دليل عجيب عن فيروس الكورونا للأطفال الشجعان» يعّد جهداً فريداً من نوعه؛ فقد كتبه علماء، وشارك فيه فنانون وقيَّمو المتاحف بالرسم والتصميم بهدف تزويد الأطفال والقراء الشباب بحقائق مهمة تم شرحها بشكل مبسط وواضح حول فيروس الكورونا، وبالشكل الذي يساعد الجميع، بمن في ذلك الآباء والمدرسون، على تبادل المعلومات والنصائح بهدوء، وتفهم الإجراءات التي يجري اتخاذها بدرجة أفضل، وإدراك أهمية المجتمع والوحدة والتعاون خلال هذه الأزمة الراهنة.

ويتميز هذا الدليل بالرسوم التوضيحية الإبداعية مستخدماً لغة ودودة تناسب الفئة العمرية الصغيرة، ويسلط الضوء على الخطوات الاحترازية التي يمكنهم اتخاذها للحفاظ على صحتهم بالإضافة إلى غرس قيم التعاون والوحدة وبناء المجتمع.



بدأت فكرة المشروع لدى رابطة بليادي Pleiadi العلمية واعتمدتها شبكة متاحف أطفال إيطاليا، وتُرجم إلى 30 لغة وتم توزيعه في 50 دولة.



وتهدف فن جميل من خلال التعاون مع هذه الجهات على إتاحة «دليل عجيب عن فيروس الكورونا للأطفال الشجعان» للصغار والعائلات والمدارس والمؤسسات الإبداعية وغيرها في دول العالم العربي وأنحاء العالم. وسوف تتوفر نسخاً مطبوعة من الدليل لتوزع في المناطق قدر الإمكان.



توعية



وعن هذا المشروع، يقول لوشيو بيوندارو، مدير المشاريع في بليادي، في فيرونا بإيطاليا: «يهدف هذا الدليل المجاني إلى توصيل المعلومات العلمية إلى أكبر عدد من القراء في جميع أنحاء العالم، كما نود أن يتعلم الصغار ضرورة اتحاد العالم في مكافحة هذا الفيروس. وأعتقد أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع مماثل من قبل، ونتمنى للكتاب كل النجاح في المنطقة العربية».



ومن جانبها، تقول أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية في فن جميل: «كما أكد الزملاء في رابطة بليادي العلمية وشبكة متاحف أطفال إيطاليا، فإن هذا هو الوقت المناسب ليظهر المجتمع الإبداعي العالمي تعاونه وتآزر جهوده في مواجهة هذا الفيروس.

ونحن نشكرهم على هذا التعاون الذي أثمر عن إنتاج النسخة العربية/ الإنجليزية من «دليل عجيب عن فيروس الكورونا للأطفال الشجعان». ونحن الآن نركز جهودنا على توزيعه والتعريف به في كل مكان، والعمل على إتاحته لصغارنا في جميع الدول العربية وبقية أنحاء العالم. وكما ينص الدليل، الهدف منه هو أن يكسر الفضول حاجز الخوف».



يذكر أن النسخة الرقمية من الدليل متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر المواقع الإلكترونية لكل من فن جميل ومركز جميل للفنون.

