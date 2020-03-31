«فنون نيويورك أبوظبي» يقدم سلسلة «لنعيد تواصلنا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن بثه لسلسلة عروض أرشيفية تضم أهم ما قدمه المركز تحت بعنوان «لنعيد تواصلنا»، التي سيتم عرضها للجمهور عبر منصة البث الإلكترونية الخاصة بالمركز، وذلك في إطار جهود المركز نحو دعم حملة «#خلك_في_البيت» والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



وسيقوم مركز الفنون ببث عروض المواسم السابقة يوم الأربعاء من كل أسبوع، على أن يبدأ بث أول العروض اليوم الأربعاء من خلال صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش، مع عرضٍ لممثلة الكوميديا الارتجالية ميسون زايد.



وتتيح مجموعة العروض، التي سيتم بثها عبر الإنترنت مجاناً من خلال الصفحة الرسمية لمركز الفنون على «فيسبوك»، للجماهير فرصة التواصل في مساحة افتراضية في الوقت الراهن لإلهامهم، ومد جسور بينهم، وتحفيزهم، أثناء الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي. وستعمل سلسلة العروض على فتح المجال أمام الجمهور لمشاهدة عروض الأعوام الخمسة الأولى لمركز الفنون، بالإضافة إلى الدردشة وتبادل الأفكار والتفاعل مع الفنانين الذين يقدمون العروض.



عروض



وسيبدأ عرض سلسلة «لنعيد تواصلنا» مع عرض للممثلة ميسون زايد، وهي كوميدية وكاتبة ومدافعة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. تخرجت من جامعة ولاية أريزونا، التي تنتمي لها أيضاً بصفتها فنانة كوميدية مقيمة. وتعد ميسون المؤسس المشارك والمنتج المنفذ المشارك لمهرجان نيويورك للكوميديا العربية الأمريكية والمهرجان الإسلامي للضحك، وكان لها مساهمة مستمرة على الهواء مباشرة في برنامج «العد العكسي مع كيث أولبرمان»، هذا إلى جانب عملها ككاتبة في موقع «ديلي بييست». وظهرت مؤخراً على شبكة أوبرا وينفري في برامج «إن دييب شفت»، و«60 دقيقة» و«أخبار آي بي سي».



ويتضمن جدول سلسلة «لنعيد تواصلنا» عروضاً لـ: فرقة «47 سول» يوم الأربعاء 8 أبريل، التي تشتهر بصوتها العربي وموسيقاها المميزة منذ أن تم تأسيس الفرقة في عمّان بالأردن في عام 2013، ويأتي أعضاء الفرقة من بلاد الشام، متجاوزين الحدود من عمان إلى الخليل ورام الله وبقية فلسطين، لتمزج كلمات أغانيهم بين العربية والإنجليزية. ويأتي عرض «المشروع الكوبي الخليجي»، بقيادة عازف البيانو والمؤلف الموسيقي أرتورو أوفاريل، يوم الأربعاء 15 أبريل، ويقدم بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حيث سيستمتع جمهور مركز الفنون بعرض مميز يستكشف الروابط بين مختلف الثقافات الموسيقية في العالم العربي من الخليج وشمال أفريقيا وحتى كوبا.