"الريحة الحلوة" تغزو مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر وسم "الريحة الحلوة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر بعد ما تساءل المصريون خلال الأيام الماضية عن سبب انتشار رائحة كرائحة الفل والياسمين في بعض المناطق، وبالأخص في الدلتا والإسكندرية، وعبر المغردون من خلال الوسم عن سعادتهم بهذه الرائحة التي وصفوها بـ "الحلوة".

وقال بعضهم أن السبب يعود إلى دخول فصل الربيع منذ 21 مارس وهو الموسم الذي تتفتح فيه الأزهار، في حين علل مغردون آخرون السبب إلى تراجع نسبة التلوث في الجو بعد تطبيق الحظر في مصر ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي ساعد على انتشار رائحة الأزهار في الهواء.

وفي تصريحات صحافية عن الموضوع قال الدكتور محمود شاهين،مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: "إن هذه الرائحة لا علاقة لها بفصل الربيع كما منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولكنها قد تكون نتيجة وجود أشجار للفل والياسمين بمناطق مختلفة وتعمل الرياح والكتلة الهوائية على نقل هذه الروائح إلى المناطق القريبة لها".