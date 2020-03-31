تعلم فن الرسم على يد فنانين في الإمارات من المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف ثياتر أوف ديجيتال آرت عن عزمه إطلاق سلسلة من الجلسات الفنية التعليمية عبر الإنترنت، ليشجع الجمهور على المشاركة في تحديات فنية تعزز مواهبهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام معظم المقيمين في الإمارات بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومحاولات المجتمع لاستكشاف طرقٍ جديدة لرفع مستوى التفاؤل والإنتاجية ضمن المنزل.

ويُعدّ ثياتر أوف ديجيتال آرت، الذي سيفتح أبوابه ليرحب بزواره في وقتٍ لاحق من عام 2020، وجهةً فنية وتعليمية وترفيهية، وسيجمع تحت سقفه كافة أنماط الفنون الرقمية من معارض الوسائط المتعددة والمجسمات الفنية المعاصرة وتجارب الواقع الافتراضي.

ومع سلسة من الدروس التعليمية في مجال الفنون، يهدف ثياتر أوف ديجيتال آرت لتعليم وتمكين وإلهام جيل جديد من المبدعين، مستهدفاً كافّة الشرائح العمرية في الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على الموضوع، قال أوليغ مارينين، أحد شركاء ثياتر أوف ديجيتال آرت: "غالباً ما يُعتبر الفن علاجاً فعالاً، حيث يشجّع على التعبير عن العواطف بطريقةٍ ابتكارية. ومع تزايد اعتماد العالم على التقنيات الرقمية، يقدّم ثياتر أوف ديجيتال آرت منظوراً رائداً لفنون القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وبذلك يقدّم قطعاً فنيّة تجريدية وانطباعية وتعبيرية قيّمة بتفسيراتٍ تواكب مفاهيم العصر الحديث. ونأمل من خلال هذه الجلسات الفنية دعم الناس خلال فترة بقائهم في المنزل، وبناء جسرٍ للتواصل بين العقول الشابة المبدعة والأنماط الفنية الفريدة، مع تقديم منصةٍ فنيّة تستمتع بها العائلة كلّها في الوقت ذاته".

أفكار إبداعية

يتعاون ثياتر أوف ديجيتال آرت مع اثنتين من الفنانات البارزات اللاتي يتخذن من الإمارات العربية المتحدة مقراً لأعمالهن، وهما ليلى علي مصري وأمريتا سيثي. وستقوم كلّ منهما باستخدام إنستاجرام لشرح تقنيات الفن الانطباعي التي تبنّاها فنانون بارزون، مثل كلود مونيه وجورج سورا وفاسيلي كاندينسكي وفينسنت فان غوخ وغيرهم الكثير.

وفي يوم الثلاثاء 31 مارس في الساعة 4 عصراً، ستقوم ليلى المصري بتوضيح كيف يمكن لعشّاق الفن إعادة إنشاء قصاصات هنري ماتيس الورقية ولوحاته الانطباعية باستخدام مواد يمكن إيجادها في المنزل. وتعتبر ليلى المصري مختصة بالفن التجريدي والفن التعبيري وتحمل شهادة في الرسم ووسائل الإعلام المختلطة من مدرسة نيويورك للفنون البصرية، حيث قدّمت في السابق مجموعةً مميزة من الأعمال الإبداعية. للمزيد من المعلومات والتحضير للدروس، يمكن متابعة حسابها على إنستاجرام @lailamasristudioo.

أما في يوم الأربعاء 1 أبريل في الساعة 6 مساءً: ستشرح أمريتا سيثي لعشّاق الفنّ آلية إعادة إنشاء تحف كاندينسكي الفنية الخاصّة بهم في المنزل، باستخدام مواد بسيطة. وتعدّ أمريتا سيثي مختصة بالفن الذي يتمّ إنشاؤه عن طريق الملاحظات الصوتية وقد تمّ اختيارها مؤخراً من قبل إكسبو 2020 لتكون الفنانة الرئيسية للمشروع الفني "حضارة فريجنا".

لمزيد من المعلومات حول المواد الواجب تحضيرها للدروس التعليمية، يمكن متابعة حسابها على إنستاجرام @art.by.amrita.

تحدى البقاء في المنزل

يدعو ثياتر أوف ديجيتال آرت المقيمين للمشاركة بتحدي البقاء في المنزل الجديد بوحي من حساب إنستاجرام الهولندي Tussen Kunest & Quarantaine والذي يعني بين الفن والحجر الصحي (@tussenkunstenquarantaine)، حيث يطلب التحدي من محبي الفن محاكاة أهم الأعمال الفنية في التاريخ من خلال اتّباع أربع خطوات بسيطة من أجل إعادة تشكيل هذه الأعمال في المنزل:

التوجه إلى حساب @todadubai على إنستاجرام واختيار لوحة من أجل إعادة تشكيلها

إيجاد ثلاث أشياء (أو أشخاص) في أرجاء المنزل

إعادة تشكيل اللوحة باستخدام العناصر المختارة

الإشارة إلى @todadubai عند تحميل الصورة النهائية إلى إنستاجرام