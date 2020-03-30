ماذا كتب الطبيب المصري قبل موته بفيروس كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت نقابة الأطباء في مصر، اليوم الاثنين، وفاة أول طبيب مصري من بورسعيد، إحدى محافظات قناة السويس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت النقابة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "أول شهيد للواجب من الأطباء في مصر، أحمد اللوّاح من بورسعيد .. في ذمة الله بمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابته بفيروس كورونا".

وكان اللوّاح أستاذاً ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وتوفي عن عمر ناهز 57 عاما، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وحض الأطباء في مصر المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على البقاء في منازلهم للحد من تفشي الفيروس.

الطبيب أحمد اللواح، كتب على صفحته قبل أيام قليلة، نصائح ذهبية لمتابعيه لتفادي الإصابة، تمثلت في "ليه خليك في البيت ..وايه اللي هيحصل لما نقعد في البيت أسبوعين .. الناس تتساءل: يعني بعد الأسبوعين دول هيحصل إيه .. ما احنا هنرجع تاني لحياتنا والفيروس هينتشر تاني .. خد بالك معايا : الناس الآن 4 أنواع".

1 ــ ناس لم يصلها الفيروس و دا هيستفيد إنه مش هيجيله العدوى".

2 ــ ناس حاملة الفيروس من غير أي أعراض، فدول قعدتهم في البيت مش هيعدوا حد، ومع الوقت الأجسام المناعية هتقضي على الفيروس اللي في جسمها".

3 ــ ناس حاملة للفيروس وعندها أعراض خفيفة، ودول قعدتهم في البيت هتخليهم مش هيعدوا حد ومناعة الجسم مع الوقت هتقتل الفيروس في جسمهم برضو .. وبعد الأسبوعين هيكون اتخلص من الفيروس واكتسب مناعة طبيعية كمان.

٤ ناس حاملة للفيروس وعندها اعراض شديدة ودول محتاجين يروحوا المستشفى ويتعالجوا فيها".

وتابع اللواح في آخر ما كتب على فيس بوك، "أهم شيء هام جدا جدا .. الفيروسات اللي انتشرت على الأسطح والأرض وحتى لو في الهواء هتموت بعد أسبوعين لو مالقتش جسم انسان تتكاثر فيه .. المهم المهم المهم خلال الأسبوعين دول لو التزمنا ممكن الفيروس يموت في الخارج لو مالقاش جسد يدخله.

ويموت في داخل اجسامنا كمان .. الفيروس محتاج جسد بني ادم علشان يتكاثر ولو مالقاش بيموت وهي دي الفكرة من القعدة في البيت".

كذلك، نعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد الطبيب، وكتبت على صفحتها "حدث تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للطبيب ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة صباح اليوم الاثنين..".