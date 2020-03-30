ماذا قال الممثل الأمريكي توم هانكس بعد تعافيه من كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

طمأن النجم العالمي توم هانكس الجمهور على حالته الصحية بعد عودته إلى أمريكا مؤخرا.

ونشر توم هانكس تدوينة على حسابه بفيسبوك كشف بها آخر تطور في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا،

وقال إنه وزوجته ريتا ويلسون عادا إلى أمريكا وأصبحا مثل الجميع في العزل الاجتماعي ويقضيان بقية فترة الحجر الصحي في منزلهما، وفقاً لمجلة "هي".

ووجه توم هانكس الشكر إلى الفريق الطبي المعالج له ولزوجته في أستراليا بسبب تولي فترة رعايته في المستشفى طوال الأسبوعين الماضيين بالإضافة إلى مساعدته في العودة إلى مسقط رأسه بأمريكا في بداية هذا الأسبوع،

وكان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون قد شاركا الجمهور تطورات حالتهما الصحية طوال الفترة الماضية، منذ إعلانهما الإصابة بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في أستراليا في بداية الشهر الجاري،

ونقلا إلى المستشفى للرعاية الصحية قبل أن يستكملا فترة العزل في إحد المنازل باستراليا.

وكشف توم هانكس وزوجته أن حالتهما مستقرة بعد الشعور بأعراض خفيفة لكورونا مثل الحمى والسعال.

وتداول الجمهور صورا له فور وصوله لأمريكا مع زوجته أثناء قيادته للسيارة وهو ما طمأن الجمهور على حالته الصحية بعد القلق الذي سيطر عليهم بسبب إصابته بكورونا والذي أصاب عدد من المشاهير حول العالم.